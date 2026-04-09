Villa Mercedes: el abogado Daniel Vicente Cuesta dio su versión sobre el loteo en conflicto por falta de infraestructura

La polémica por un loteo ubicado en la zona del kilómetro 4 de Villa Mercedes sumó un nuevo capítulo tras la entrevista exclusiva realizada en el programa El Potenciómetro al abogado Daniel Vicente Cuesta, quien se encuentra en el centro de los cuestionamientos por la falta de obras de infraestructura.

En diálogo con el ciclo radial, el profesional brindó su versión de los hechos, respondió a las acusaciones de los adjudicatarios y detalló el estado actual del proyecto inmobiliario, iniciado entre 2020 y 2021.

La explicación del origen del loteo

Según explicó Cuesta, el desarrollo surge tras la división de un acervo hereditario correspondiente a tierras que pertenecían a Belia Estelca de Lago, donde participaron más de 20 herederos. A partir de ese proceso, el abogado indicó que adquirió una parte significativa de las manzanas y avanzó con la regularización dominial.

“El total de los terrenos son de mi propiedad”, afirmó durante la entrevista, al tiempo que exhibió documentación notarial que respalda la titularidad.

Demoras en las obras y contexto económico

El letrado reconoció que existen retrasos en la ejecución de la infraestructura, aunque los atribuyó a factores externos, entre ellos la pandemia y las dificultades económicas para acceder a materiales.

Indicó que parte del loteo cuenta con avances, como la electrificación en algunas manzanas, y aseguró que actualmente trabaja para completar las obras necesarias, incluyendo la provisión de agua potable y servicios básicos.

Además, detalló que el proyecto contempla la donación de espacios verdes al municipio como parte de los requisitos urbanísticos.

Reclamos de compradores y tensión social

El conflicto se profundizó en los últimos meses a partir de reclamos de compradores que denuncian la falta de servicios esenciales. Según trascendió, serían más de un centenar los adjudicatarios afectados.

En este contexto, Cuesta sostuvo que algunos compradores ya podrían acceder a servicios como la energía eléctrica, aunque reconoció que la situación no está completamente regularizada.

También cuestionó las formas de protesta de algunos grupos, señalando episodios de tensión frente a su estudio jurídico y confirmando que solicitó medidas judiciales en algunos casos.

Plazos y situación actual del proyecto

Durante la entrevista, el abogado estimó que, una vez completados los trámites administrativos pendientes, las obras podrían finalizar en un plazo aproximado de tres meses.

El caso continúa generando preocupación en la comunidad local y mantiene la atención tanto de vecinos como de autoridades, en un contexto donde se combinan aspectos legales, urbanísticos y sociales.