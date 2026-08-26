Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y Boca podría perderlo hasta 2027

Boca Juniors recibió una dura noticia en medio de la competencia. Tomás Aranda, una de las principales apariciones del equipo durante la temporada, sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha durante el entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza y podría permanecer fuera de las canchas hasta 2027.

El futbolista de 19 años fue sometido a estudios médicos luego de abandonar la práctica y el diagnóstico confirmó la lesión ósea. Está previsto que sea intervenido quirúrgicamente este jueves por la tarde y, aunque todavía no existe un plazo definitivo para su regreso, la recuperación podría extenderse entre tres y cinco meses.

Cómo se lesionó Tomás Aranda

El episodio ocurrió durante la práctica matutina del plantel. Según la información conocida, Aranda realizó un cambio de dirección y su botín quedó trabado en el césped, provocándole la lesión.

Inicialmente existía cierto optimismo y se evaluaba la posibilidad de un esguince. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que se trataba de una fractura de peroné, localizada en la zona próxima a la unión con la tibia.

La operación se realizará en la Clínica Trinidad de San Isidro y posteriormente comenzará un proceso de rehabilitación que prácticamente lo deja descartado para lo que resta de la temporada 2026. De acuerdo con las estimaciones conocidas hasta el momento, su regreso podría producirse recién durante la pretemporada de 2027.

Una baja sensible para Boca

La lesión representa un problema importante para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, debido al protagonismo que el juvenil había adquirido en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Aranda se consolidó en Primera División durante el tramo final del ciclo de Claudio Úbeda y posteriormente mantuvo su lugar con Arruabarrena. El mediapunta se convirtió en titular habitual y recibió además la camiseta número 10, que anteriormente utilizaba Edinson Cavani.

El futbolista había sido titular en todos los partidos disputados por Boca durante el semestre y atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada al primer equipo. Incluso había participado anteriormente de entrenamientos con la Selección Argentina y aparecía entre los jóvenes observados por Lionel Scaloni.

Arruabarrena deberá buscar un reemplazante

La ausencia de Aranda obliga al cuerpo técnico a modificar sus planes inmediatamente. Boca enfrentará este viernes a Lanús en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura, partido para el que el juvenil estaba proyectado como titular.

Una de las principales alternativas es Alan Velasco, quien viene sumando buenas actuaciones y podría ocupar su lugar. Otra posibilidad para Arruabarrena sería reorganizar el ataque con Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La baja llega además en un momento exigente del calendario, con Boca compitiendo en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, por lo que el cuerpo técnico deberá encontrar rápidamente una variante para reemplazar a uno de los futbolistas de mayor desequilibrio del plantel.