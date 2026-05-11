Torneo Apertura 2026: A cuartos Belgrano, Huracán, Unión, Argentinos, Rosario, Racing, River y Gimnasia

El Torneo Apertura 2026 ya tiene definidos a los ocho equipos que continúan en carrera por el primer título del año del fútbol argentino. La etapa de octavos de final dejó clásicos vibrantes, eliminaciones inesperadas y definiciones dramáticas que marcaron un fin de semana cargado de emociones.

Los clasificados a cuartos de final son Belgrano de Córdoba, Huracán, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Rosario Central, Racing Club, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Entre los eliminados aparecen pesos pesados como Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata.

Belgrano hizo historia en el clásico cordobés

Belgrano de Córdoba se quedó con un duelo histórico tras vencer 1-0 a Talleres en el estadio Kempes. El “Pirata” logró así ganar el primer clásico cordobés de eliminación directa en Primera División y avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Unión de Santa Fe.

Huracán dio el golpe en La Bombonera

En uno de los partidos más impactantes de la jornada, Huracán derrotó 3-2 a Boca Juniors en La Bombonera. El equipo de Parque Patricios protagonizó un encuentro de alto voltaje y dejó afuera al conjunto xeneize.

Ahora, el “Globo” se medirá ante Argentinos Juniors, que fue el único local que consiguió imponerse durante la primera tanda de octavos.

Unión sorprendió al mejor de la fase regular

Unión de Santa Fe eliminó a Independiente Rivadavia en Mendoza tras imponerse por 2-1. El “Tatengue” bajó al líder de la tabla general con una sólida actuación y se metió entre los ocho mejores del torneo.

Argentinos, Rosario Central y Racing también avanzaron

Argentinos Juniors venció 2-0 a Lanús con autoridad y se clasificó tras un rendimiento convincente en La Paternal.

Por su parte, Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito con un gol de Ángel Di María, figura destacada del “Canalla”.

En tanto, Racing Club consiguió una victoria agónica ante Estudiantes de La Plata gracias a un cabezazo de Santiago Sosa en los minutos finales. La “Academia” se enfrentará justamente a Rosario Central en los cuartos.

River sufrió, pero avanzó ante San Lorenzo

El cruce entre River Plate y San Lorenzo fue uno de los más dramáticos de los octavos. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, el “Millonario” se impuso 4-3 en la definición por penales y selló su clasificación.

En cuartos de final, el equipo de Núñez se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata, que sorprendió al eliminar 1-0 a Vélez Sarsfield en Liniers.

Resultados de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Sábado 9 de mayo

Talleres 0-1 Belgrano

0-1 Boca Juniors 2-3 Huracán

2-3 Independiente Rivadavia 1-2 Unión

1-2 Argentinos Juniors 2-0 Lanús

Domingo 10 de mayo

Rosario Central 3-1 Independiente

3-1 Estudiantes de La Plata 0-1 Racing Club

0-1 River Plate 2-2 ( 4-3 ) San Lorenzo

2-2 ( ) Vélez Sarsfield 0-1 Gimnasia La Plata

Así quedaron los cruces de cuartos de final