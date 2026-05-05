Torneo Apertura: así quedaron definidos los cruces de octavos de final del fútbol argentino

La fase regular del Torneo Apertura llegó a su fin este lunes y la Liga Profesional de Fútbol ya tiene definidos los cruces de octavos de final, instancia que marcará el inicio de los Playoffs en busca del título.

Los últimos partidos disputados terminaron de ordenar la tabla y despejar las dudas sobre los equipos clasificados. Entre ellos, se destacaron los encuentros entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, Vélez y Newell’s, y Estudiantes de Río Cuarto frente a Instituto de Córdoba.

En ese contexto, Defensa y Justicia quedó fuera de la zona de clasificación tras caer ante el conjunto mendocino, lo que le permitió a Unión de Santa Fe sostener su lugar dentro de los ocho mejores de la Zona A. Por su parte, Instituto ganó 2-0, pero no logró la diferencia necesaria para avanzar.

En la cima de cada grupo, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata finalizaron como líderes, mientras que Boca Juniors y River Plate se ubicaron como escoltas, perfilándose como candidatos en la fase eliminatoria.

Completan el cuadro de clasificados: Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Lanús, Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing Club y Unión de Santa Fe.

Cronograma de los octavos de final

Sábado 9 de mayo

16:30: Talleres (4° A) vs Belgrano (5° B)

vs 19:00: Boca (2° A) vs Huracán (7° B)

vs 21:30: Argentinos Juniors (3° B) vs Lanús (6° A)

vs 21:30: Independiente Rivadavia (1° B) vs Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo

15:00: Rosario Central (4° B) vs Independiente (5° A)

vs 17:00: Estudiantes (1° A) vs Racing (8° B)

vs 19:00: River (2° B) vs San Lorenzo (7° A)

vs 21:30: Vélez (3° A) vs Gimnasia (6° B)

Con estos cruces, el fútbol argentino entra en su etapa más decisiva, donde cada partido será eliminatorio y cualquier error puede dejar afuera a los candidatos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.