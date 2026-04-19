Tragedia en el Rally Sudamericano en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia

Un trágico episodio en el automovilismo deportivo sacudió a la provincia de Córdoba este fin de semana, cuando un espectador murió y otras dos personas resultaron heridas durante una fecha del Rally Sudamericano, lo que derivó en la suspensión definitiva de la competencia.

El hecho ocurrió en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, cuando un auto de carrera perdió el control en una curva, se despistó, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en un sector donde se encontraba el público.

Según el informe oficial, tres personas resultaron heridas. La víctima fatal fue un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, quien sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

En tanto, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones leves. Los pilotos del vehículo involucrado resultaron ilesos, confirmaron fuentes de la organización.

Tras el siniestro, se activaron los protocolos de emergencia, con la intervención de servicios médicos y efectivos policiales presentes en el operativo. Posteriormente, las autoridades deportivas decidieron la cancelación total del evento, mientras se investigan las circunstancias del accidente.

En un comunicado oficial, la organización del rally expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El episodio vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en competencias de rally, donde la cercanía del público a los tramos de carrera representa uno de los principales factores de riesgo, especialmente en zonas de difícil control geográfico como las sierras cordobesas.