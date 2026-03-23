Tragedia en La Toma: murió la adolescente que viajaba en la moto y ya son dos las víctimas fatales

La tragedia vial ocurrida en La Toma, provincia de San Luis, sumó una segunda víctima fatal en las últimas horas. Se trata de Martina Noger, de 15 años, quien había resultado gravemente herida tras el accidente en moto del domingo y falleció durante la madrugada del lunes en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

El siniestro ya había causado la muerte de Thiago García, también de 15 años y oriundo de Paso Grande, quien conducía el rodado y falleció pocas horas después del impacto.

El hecho ocurrió el domingo 22 de marzo alrededor de las 15:30 en calle Garciarena, a pocos metros de Balcarce, en la localidad de La Toma. Por causas que aún se investigan, la motocicleta de 110 cc en la que se trasladaban los adolescentes perdió el control.

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo impactó contra una moto estacionada y, tras la caída, colisionó contra la pared de una vivienda, provocando lesiones de extrema gravedad en ambos ocupantes.

Tras el accidente, los jóvenes fueron asistidos en el hospital local y luego derivados de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, centro de referencia provincial. Allí se confirmó inicialmente el fallecimiento del conductor, mientras que la adolescente permaneció internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Finalmente, en las primeras horas del lunes, se confirmó el deceso de la joven, lo que profundizó el impacto del hecho en las comunidades de La Toma y Paso Grande, donde ambas familias atraviesan un profundo dolor.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.