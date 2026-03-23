Tragedia en La Toma: murió un adolescente de 15 años tras un violento choque en moto

Un trágico accidente vial conmociona a las localidades de La Toma y Paso Grande, en la provincia de San Luis, tras la muerte de un adolescente de 15 años que conducía una motocicleta y se estrelló contra la pared de una vivienda. La joven que viajaba como acompañante, también de 15 años, permanece en grave estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 del domingo 22 de marzo en calle Garciarena, pasando Balcarce, en la localidad de La Toma. Por causas que aún se investigan, el conductor de una motocicleta de 110 cc perdió el control del rodado.

Según las primeras informaciones, el vehículo impactó primero contra una moto que se encontraba estacionada en la vereda y, posteriormente, colisionó contra el muro de una vivienda, lo que provocó lesiones de extrema gravedad en ambos ocupantes.

Tras el siniestro, personal de salud del hospital local brindó las primeras atenciones y dispuso el traslado urgente de ambos adolescentes hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, centro de referencia provincial para casos de alta complejidad.

Horas más tarde, desde fuentes de la Policía de San Luis confirmaron el fallecimiento del conductor como consecuencia de las graves lesiones sufridas. En tanto, la joven que lo acompañaba permanece internada en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado.

El hecho generó profundo pesar en ambas comunidades, especialmente en Paso Grande, de donde era oriundo el adolescente fallecido.