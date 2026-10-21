Trasladaron a San Luis a un hombre detenido por el femicidio de Gabriela Centeno

El hombre, de 29 años y apellido Bullones, había sido detenido en Las Heras, Mendoza, y quedó a disposición de la Justicia puntana.

Un hombre de 29 años, de apellido Bullones, fue trasladado este miércoles 21 de octubre a la provincia de San Luis, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por el femicidio de Gabriela Centeno.

El acusado había sido detenido el viernes 16 de octubre en Las Heras, provincia de Mendoza. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Mendoza, a partir de un trabajo coordinado con efectivos de la Policía de San Luis y de diversas tareas investigativas.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Centeno había sido encontrado el 13 de octubre en una fosa ubicada en un terreno del barrio La República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

En la investigación interviene la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la doctora María Delia Bringas.

El traslado a San Luis

El traslado del detenido fue realizado por policías del Departamento de Homicidios San Luis, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13).

La medida se concretó a partir de un exhorto emitido por el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial. Luego de arribar a la provincia y de completar las diligencias de rigor, Bullones quedó a disposición de la Justicia de San Luis.