Turismo Pista San Luis: arranque a pura velocidad en La Pedrera con finales vibrantes y grandes protagonistas

El Turismo Pista San Luis (TPSL) puso primera en el campeonato 2026 con un intenso fin de semana en el Autódromo La Pedrera, en Villa Mercedes, donde el automovilismo regional volvió a mostrar su mejor versión ante un gran marco de público.

La jornada inaugural estuvo marcada por finales ajustadas, buen nivel competitivo y una grilla nutrida en todas las categorías. Los vencedores de la fecha fueron Leandro Porzio en Clase A, Ayrton Malizia en Clase 3, Daniel Clabuig en Fiat Uno, Agustín Canovas en Fiat 128 y Hugo Styl en Supercar.

La actividad comenzó el sábado con entrenamientos y clasificaciones, sumando además un atractivo especial con la presencia de autos antiguos de Avavim y motos de AMCA, que aportaron color y diversidad al espectáculo.

La Clase 3 fue la gran protagonista del fin de semana. Ayrton Malizia tuvo una actuación contundente, liderando de punta a punta la final a 12 vueltas. Su rendimiento fue demoledor: no solo se quedó con la victoria, sino que además registró el récord de vuelta con un tiempo de 2:06.683, a un promedio de 124,13 km/h.

Detrás, Lucas De Biassio y Matías Fernández protagonizaron una intensa lucha por el segundo lugar, mientras que Sergio Ferrer completó una sólida actuación. Por su parte, Daniel Marín sufrió un temprano abandono tras apenas dos giros.

En la divisional mayor, Supercar, Hugo Styl ratificó su candidatura al título con una victoria contundente. Con un promedio de 119,67 km/h, dominó la final y resistió los intentos de “Turco” Dagfal, quien finalizó segundo. El podio lo completó Fabián Carreño.

La categoría Fiat 128 ofreció una de las carreras más parejas. Agustín Canovas se llevó el triunfo tras una competencia sólida, seguido por Juan Manuel Fernández. La polémica la protagonizó Federico Palacios, quien fue penalizado con 5 segundos y cayó al tercer lugar pese a su gran ritmo.

En Fiat Uno, el campeón defensor Daniel Clabuig comenzó la temporada con autoridad al imponerse en una final exigente ante Fernando Sassi.

La Clase A también entregó un final apretado. Leandro Porzio se quedó con una de las carreras más disputadas del fin de semana, manteniendo a raya a Martín Nicola, que finalizó a solo tres segundos. Guillermo Muesa completó el podio.

El evento cerró con la tradicional ceremonia de premiación, que incluyó obsequios y la corona de laureles, en un ambiente festivo que reafirmó el crecimiento del automovilismo regional en San Luis.

De cara a la próxima fecha, desde la organización anticiparon la posible incorporación de al menos 15 autos más, que no pudieron estar presentes en esta apertura debido al fin de semana de Pascuas, lo que proyecta un campeonato aún más competitivo.