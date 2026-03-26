Turismo Pista San Luis inicia su campeonato 2026 en el Autódromo La Pedrera de Villa Mercedes

La temporada 2026 del Turismo Pista San Luis (TPSL) ya tiene fecha confirmada. El campeonato comenzará el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de abril en el Autódromo La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, consolidándose como uno de los eventos destacados del automovilismo regional.

El inicio del calendario se concreta gracias al acompañamiento de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de San Luis, junto al respaldo de la Municipalidad de Villa Mercedes y el equipo organizador del complejo La Pedrera, que vuelven a apostar por el crecimiento de la categoría.

En esta primera fecha participarán las divisionales Clase A, Clase 1, Monomarca Fiat, Clase 3 y Supercar, ofreciendo un espectáculo variado y competitivo que promete captar la atención del público local y de los seguidores del automovilismo.

Además, la competencia marcará el comienzo de la Copa de Oro y la Copa de Plata, dentro de un campeonato que en los últimos años ha evidenciado un crecimiento sostenido, con la incorporación de pilotos provenientes de provincias como Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Juan y San Luis.

El regreso del TPSL al circuito de La Pedrera refuerza el posicionamiento del autódromo como uno de los escenarios más importantes de la provincia. La expectativa es alta tanto por la cantidad de competidores como por la convocatoria de público que se espera para este arranque de temporada.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más detalles logísticos y deportivos, en el marco de un calendario 2026 que buscará consolidar el crecimiento del automovilismo regional.