Un artista de Villa Mercedes llevará el legado de Michael Jackson a Turquía: Kevin Gil fue seleccionado para un show internacional

El talento local cruza fronteras. El villamercedino Kevin Gil, bailarín de danzas urbanas, imitador del icónico Michael Jackson y productor artístico, fue elegido para formar parte de un espectáculo internacional en Turquía, donde interpretará al “Rey del Pop” en una exigente puesta escénica.

La oportunidad surgió tras una audición en Buenos Aires, donde logró destacarse entre numerosos postulantes. El artista viajará junto a un grupo de bailarines de Villa Mercedes y una representante de Quines, con el objetivo de representar a la provincia de San Luis en el exterior.

“Es la primera vez que vamos a viajar fuera del país y a un lugar tan lejos. Es una experiencia única”, expresó el artista antes de su partida, prevista para este domingo por la noche.

Un antecedente clave: su última presentación en Villa Mercedes

Antes de este salto internacional, Kevin Gil fue protagonista de un importante espectáculo en su ciudad: “Michael Jackson: El Legado”, un tributo que reunió música en vivo, danza y una puesta escénica integral.

El show se realizó el domingo 29 de marzo en Villa Mercedes, con una única función, y contó con la participación de una compañía de baile, artistas invitados y una banda en vivo, en una propuesta que buscó recrear el universo artístico del cantante estadounidense.

La presentación formó parte de una producción local de alto nivel, donde Kevin Gil no solo actuó, sino que también cumplió un rol destacado como director y coreógrafo, consolidando su perfil artístico y posicionándolo como referente del género en la región.

Un desafío internacional con alto nivel de exigencia

El espectáculo en Turquía tendrá una dinámica intensa: funciones diarias de 45 minutos durante siete meses, lo que implicará un importante desgaste físico y artístico. No obstante, Kevin Gil aseguró que el grupo cuenta con la preparación necesaria para afrontar el desafío.

Además, el villamercedino asumirá un rol central dentro del equipo: será el líder del grupo, integrado por seis bailarines de San Luis, junto a artistas de La Pampa, Buenos Aires y otros puntos del país, además de participantes internacionales.

Antes del debut, el elenco realizará un período de ensayos intensivos durante aproximadamente un mes. Las presentaciones serán privadas y se desarrollarán en hoteles del país europeo.

Una trayectoria construida desde la infancia

A sus 27 años, Kevin Gil cuenta con una sólida formación en danza. Inició su camino artístico desde muy pequeño, participando en teatro y comedia musical en Villa Mercedes, para luego perfeccionarse en danzas urbanas y continuar su formación en Buenos Aires.

Su vínculo con Michael Jackson nació en la infancia, impulsado por la admiración hacia su música, su mensaje y su impacto como artista global. Con el tiempo, esa pasión se transformó en una carrera que hoy alcanza proyección internacional.

“Es un sueño. Hay momentos en los que no puedo dormir por la ansiedad de saber que estoy tan cerca de algo tan grande”, confesó.

De Villa Mercedes al mundo

La experiencia marcará un antes y un después en la carrera del artista local, que llevará su talento al escenario internacional representando no solo a su ciudad, sino también a toda la provincia.

“Hay que ser perseverante y entender que los tiempos son justos”, reflexionó. Con disciplina y constancia, Kevin Gil está a punto de cumplir un sueño que lo llevará, literalmente, al otro lado del mundo.

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