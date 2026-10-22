Un hombre fue imputado por el femicidio de Gabriela Centeno y quedó cuatro meses en prisión preventiva

La Justicia de San Luis formuló cargos contra Raúl Agustín Bullones, acusado del asesinato de la mujer cuyo cuerpo fue hallado enterrado y desmembrado en un descampado de la capital puntana.

Un hombre fue imputado por el femicidio de Gabriela Centeno y quedó bajo prisión preventiva durante cuatro meses, por decisión de la Justicia de San Luis.

La acusación recayó sobre Raúl Agustín Bullones, de 29 años, señalado como autor del delito de femicidio por el asesinato de Gabriela Centeno, de 42 años.

La audiencia y la medida cautelar

La audiencia se realizó este jueves 22 de octubre después del mediodía y fue presidida por la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper. Además de formular los cargos, la magistrada dispuso cuatro meses de prisión preventiva.

La teoría del caso fue expuesta por la Fiscalía de Género N° 1, a cargo de Delia Bringas y Marisol Boschi.

Para resolver la medida de coerción, se consideró que Bullones no tiene domicilio en la provincia de San Luis y que registra antecedentes penales y condenas cumplidas en Mendoza. Una de esas condenas correspondió a un robo con armas y finalizó en mayo de este año.

La detención del acusado

Bullones había sido detenido el viernes 16 de octubre en Las Heras, Mendoza. El miércoles fue trasladado a San Luis para participar del proceso judicial.

El acusado está vinculado al crimen de Gabriela Centeno, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de octubre enterrado y desmembrado en un descampado de la zona oeste de la capital puntana.

La imputación y la prisión preventiva corresponden a una etapa inicial del proceso judicial. Bullones mantiene su condición de imputado mientras avanza la investigación.