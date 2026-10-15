15 octubre, 2026 · Policiales

Accidente fatal en el acceso a Balde: un camión impactó contra las columnas de un puente

El siniestro ocurrió en el kilómetro 815 de la Autopista de las Serranías Puntanas.

 

Un accidente fatal se registró en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 815, en el puente de ingreso a Balde. El hecho involucró a un camión con semirremolque y, de acuerdo con los primeros datos, habría una persona fallecida.

Según la información preliminar, el vehículo circulaba de este a oeste e impactó contra un poste y las columnas del puente ubicado en el acceso a la localidad. Las circunstancias que desencadenaron el siniestro todavía no fueron informadas oficialmente.

Personal de la Policía y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para atender la situación y realizar las tareas correspondientes.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente la identidad de la víctima ni se brindaron precisiones sobre la mecánica del impacto.

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