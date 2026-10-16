Un hombre quedó detenido 30 días por violencia de género, lesiones y daños en Villa Mercedes

El Juzgado de Garantía Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial dictó la prisión preventiva para un hombre de 30 años, acusado de incumplir una orden judicial, causar lesiones leves agravadas y provocar daños.

Un hombre de 30 años quedó detenido con prisión preventiva por 30 días en el marco de una causa vinculada a un contexto de violencia de género en Villa Mercedes.

La medida fue ordenada este viernes 16 de octubre por el Juzgado de Garantía Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, tras la audiencia de formulación de cargos. El imputado está acusado de incumplimiento a una orden judicial, lesiones leves agravadas y daños, en concurso real.

La detención en Villa Mercedes

El sujeto había sido demorado el domingo 11 de octubre por efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes lo interceptaron e identificaron en inmediaciones de las calles Carlos Pellegrini y Brasil.

Luego de las consultas correspondientes, los policías constataron que registraba una medida judicial vinculada a una causa tramitada por la Comisaría Seccional 9°.

Tras ser demorado, fue trasladado a la Comisaría Seccional Novena y posteriormente quedó detenido por disposición de la fiscalía interviniente.

Las denuncias de la mujer

La investigación se inició a partir de las denuncias realizadas por una mujer de 34 años. Según manifestó, había sufrido agresiones físicas durante los días 4 y 9 de octubre.

Además, denunció que durante la madrugada del 10 de octubre se produjeron daños en la puerta y la rotura de los vidrios de una ventana de su vivienda.

Después de la audiencia de formulación de cargos, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá durante el plazo de prisión preventiva dispuesto por la Justicia.