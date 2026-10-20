Un incendio fue detectado en el filo de Villa de Merlo y monitorean su evolución

El frente de fuego fue advertido después de las 19 del lunes. Según las primeras observaciones, habría disminuido por la humedad en la zona alta.

Un incendio fue detectado después de las 19 del lunes 19 en el filo de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis. Desde entonces, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del frente de fuego y evalúan su evolución.

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias (DPyGE), dependiente del Ministerio de Seguridad, mantiene contacto con los bomberos voluntarios de la zona. Además, estableció comunicación con bomberos de la provincia de Córdoba, que permanecen atentos al desarrollo del foco.

De acuerdo con las primeras observaciones, el frente del incendio habría disminuido, posiblemente debido a la humedad presente en la zona alta. El dato es preliminar y continuará siendo evaluado durante las primeras horas del amanecer.

Evaluarán un posible despliegue en el sector

Por el momento, se desconoce la causa que originó el fuego. Si el foco persiste, se prevé enviar personal de Infantería hasta el lugar.

El recorrido demandaría aproximadamente tres horas a pie debido a las dificultades de acceso al sector, incluso para los vehículos. Desde la DPyGE esperan las primeras horas de luz para intentar sobrevolar la zona, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Crédito fotografía aérea: Matias Aizaga