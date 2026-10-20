Un joven fue demorado en Villa Mercedes acusado de golpear a su pareja adolescente

La víctima, de 16 años, fue encontrada llorando y con marcas en el rostro. También secuestraron la motocicleta en la que circulaba el acusado por falta de documentación.

Un joven de 20 años fue demorado durante la tarde de este martes 20 de octubre en Villa Mercedes, luego de que su pareja, una adolescente de 16 años, manifestara que le había dado un golpe de puño en el rostro.

El procedimiento fue realizado por policías del Comando Radioeléctrico tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales. Los uniformados se dirigieron a la intersección de las calles Buenos Aires y Suipacha, donde encontraron a la adolescente llorando y con marcas visibles en la cara.

Al ser entrevistada, la adolescente señaló que el joven, con quien mantenía una relación, la había golpeado. Ante esa situación, se dio intervención al personal de la Comisaría Seccional 8°, que dispuso la demora del acusado.

Secuestraron una motocicleta

Durante el procedimiento también fue secuestrada de manera preventiva una motocicleta Zanella RX 150 cc en la que circulaba el joven, debido a la falta de documentación.

La adolescente recibió asistencia en el lugar por parte de personal de salud. Además, intervino personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Luego del procedimiento, el joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las diligencias de rigor.