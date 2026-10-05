Un joven permanece internado tras ser atropellado por un auto que huyó en Villa Mercedes

El joven Cristian Gil, de 22 años, permanece internado en Villa Mercedes tras ser atropellado por un automóvil que escapó del lugar del hecho. El siniestro ocurrió en la esquina de Chacabuco y Pueyrredón, y la investigación continúa para identificar al conductor.

Según informó su padre, Rubén Gil, Cristian se encuentra estable, bajo observación y en terapia intensiva. Tras el fuerte impacto, presentó un traumatismo de cráneo, golpes y hematomas, además de un neumotórax en el pulmón derecho.

El joven permanece sedado y los médicos evalúan de manera progresiva su respiración y su respuesta neurológica. El parte médico indicó que no presenta una lesión ósea en el cráneo ni requiere una cirugía cerebral por el momento. Para tratar el neumotórax, se le colocó un drenaje con el objetivo de permitir la expansión del pulmón.

La familia señaló que el equipo médico analiza retirar los sedantes de manera gradual para observar su evolución. La recuperación puede llevar tiempo, aunque el parte difundido indicó que no habría indicios de lesiones irreversibles.

Buscan al conductor del vehículo

El automóvil involucrado sería un Peugeot 2008 gris oscuro. De acuerdo con el seguimiento realizado por la familia a través de cámaras de seguridad, el vehículo circuló por Pueyrredón, Colón, Belgrano y 3 de Febrero, y luego habría tomado por Balcarce en dirección a Colón.

Las imágenes revisadas hasta el momento no permiten identificar la patente debido a la velocidad del vehículo y a la distorsión que se produce al ampliar las grabaciones. La familia también indicó que algunos vecinos aportaron información, mientras que otros no quisieron entregar sus registros.

Rubén Gil afirmó que la Policía trabaja en el seguimiento del vehículo bajo la orden de un fiscal, aunque no precisó la identidad del funcionario a cargo de la causa. Hasta el lunes al mediodía, el conductor continuaba prófugo y no había sido identificado.

La familia pidió a quienes hayan visto el automóvil o cuenten con imágenes que aporten datos para colaborar con la investigación. Según Rubén Gil, por la magnitud del impacto, el vehículo podría presentar daños importantes en la parte delantera.

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