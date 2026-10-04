Un joven resultó herido tras un choque entre una moto y un auto en Chacabuco y Pueyrredón

Un motociclista de 22 años resultó herido este domingo 4 de octubre tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Chacabuco y Pueyrredón. Fue trasladado al Policlínico Regional, donde quedó internado en terapia intensiva.

De acuerdo con el parte policial, el joven circulaba por Chacabuco a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 150, de color bordó, cuando se produjo la colisión con un automóvil Peugeot 2008 gris que venía por calle Pueyrredón.

El hecho habría ocurrido cerca de las 5 de la mañana, según la hora registrada por una cámara de seguridad. La intervención policial, en tanto, fue informada a las 7:39, cuando el personal arribó al lugar junto con efectivos de la división motorizada.

Una ambulancia asistió al conductor de la moto y posteriormente lo trasladó al Policlínico Regional. El primer parte médico indicó que había sido derivado al área de terapia intensiva.

Según informó Accidentología Vial, el conductor del Peugeot se dio a la fuga luego del impacto. El vehículo circulaba por Pueyrredón en sentido sur-norte y, hasta el momento del informe, no se había establecido su dominio.

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