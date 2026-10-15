Un joven quedó en prisión preventiva por 90 días por atacar a dos hermanas en Villa Mercedes

El hombre de 25 años está acusado de homicidio en grado de tentativa en dos hechos. Las víctimas, de 26 y 31 años, fueron heridas con un arma blanca y luego recibieron el alta médica.

Un joven de 25 años quedó en prisión preventiva por 90 días, acusado de herir con un arma blanca a dos hermanas en la ciudad de Villa Mercedes. La medida fue ordenada este miércoles 14 de octubre por el Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La causa está caratulada “Averiguación homicidio en grado de tentativa (dos hechos)” e interviene la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El ataque ocurrió en la vía pública

El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre por la tarde, en inmediaciones de las calles Amaro Galán y Teniente Escudero. Dos hermanas, de 26 y 31 años, fueron encontradas heridas en la vía pública luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones.

Según la información difundida, una de las mujeres presentaba lesiones en el abdomen y la espalda. La otra tenía heridas en la zona posterior de la cabeza y en el sector izquierdo del cuerpo.

Ambas fueron asistidas por personal médico del Sempro y trasladadas en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. Posteriormente, fueron dadas de alta y se informó que se encontraban fuera de peligro.

El acusado se presentó ante la Justicia

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, el presunto agresor sería un familiar de las víctimas. Tras el episodio, el joven habría escapado del lugar.

El lunes 5 de octubre, en el marco de la investigación, se presentó voluntariamente ante la autoridad judicial y quedó detenido a disposición de la fiscalía interviniente.

Este miércoles, luego de la audiencia de formulación de cargos y de los ocho días de prórroga solicitados por la defensa, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la prisión preventiva.