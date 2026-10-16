Un padre y su hijo de Villa Mercedes terminaron séptimos en el Transmontaña de Enduro

Fernando Grosso y Felipe, de 14 años, fueron la única dupla de San Luis en la categoría Padre e Hijo de la competencia disputada en Jujuy.

Un padre y su hijo de Villa Mercedes finalizaron en el séptimo puesto de la categoría Padre e Hijo del Rally Transmontaña de Enduro 2026, disputado entre el 9 y el 11 de octubre en las Serranías de Zapla, Jujuy. El enduro reunió a cerca de 650 pilotos de Argentina y otros países de Sudamérica.

Fernando Grosso y su hijo Felipe, de 14 años, integraron el equipo Centro Moto y fueron la única pareja representante de San Luis en esa categoría. La dupla completó el recorrido pese a las dificultades que presentó el circuito.

Una competencia exigente en Jujuy

La edición 2026 del Transmontaña tuvo como novedad el traslado de la competencia desde Tucumán hacia Jujuy. El trazado de las Serranías de Zapla incluyó senderos embarrados, subidas técnicas y sectores con agua, condiciones que exigieron resistencia, concentración y coordinación por parte de los participantes.

Las precipitaciones complicaron el recorrido y aumentaron la exigencia de una prueba considerada una de las más reconocidas del enduro sudamericano. En ese contexto, Grosso y su hijo lograron ubicarse entre los mejores equipos de su categoría.

La participación de San Luis se completó con Fernando Olguín, quien compitió a bordo de una moto KAYO de dos tiempos.

La promesa que unió a padre e hijo

Según el relato difundido sobre la trayectoria de la dupla, hace años Fernando Grosso había respondido a la pregunta sobre hasta cuándo continuaría compitiendo en motos: “Hasta que mi hijo varón llegue más rápido que yo”.

Con el crecimiento de Felipe como piloto, esa condición finalmente se cumplió. Sin embargo, Fernando continuó participando en competencias y ambos mantienen una rutina compartida de carreras, entrenamientos y viajes.

El Transmontaña de Enduro fue una nueva experiencia para la dupla, que afrontó un recorrido complicado y representó a San Luis en una competencia con presencia de pilotos de distintas provincias argentinas y países de la región.