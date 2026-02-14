Un veterinario de Misiones ofreció castraciones y vacunaciones gratuitas a “therians”

Un profesional veterinario de la provincia de Misiones quedó en el centro de la polémica luego de publicar un video en redes sociales en el que ofrecía, en tono irónico, castraciones, esterilizaciones y vacunación antirrábica gratuita para personas que se identifican como therians, es decir, jóvenes que expresan sentir una identidad interna vinculada a animales no humanos.

El contenido rápidamente se viralizó y generó un fuerte intercambio de opiniones, tanto en plataformas digitales como en medios nacionales.

El contenido del video

En la grabación, el veterinario comenzó señalando que apoyaba “totalmente el cambio cultural” que atraviesan estos jóvenes. Sin embargo, a continuación, adoptó un tono claramente sarcástico al ofrecer servicios veterinarios sin costo e incluso la colocación de microchip “por si los padres los pierden”.

El mensaje fue interpretado de distintas maneras: mientras algunos usuarios lo consideraron una forma de humor, otros lo calificaron como una burla hacia un colectivo que busca reconocimiento y respeto.

Qué es el fenómeno therian

El término therian refiere a personas que manifiestan identificarse, en un plano interno o simbólico, con un animal no humano. Se trata de una expresión cultural y de identidad que ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Actualmente, este fenómeno no está reconocido como una categoría clínica específica en manuales internacionales de diagnóstico como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o la Organización Mundial de la Salud, lo que también alimenta debates en ámbitos académicos y sociales.

Humor, redes y responsabilidad

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de los límites del humor en redes sociales, especialmente cuando involucra temas vinculados a identidad y diversidad cultural.

Especialistas en comunicación digital señalan que el contexto y la intención pueden interpretarse de manera distinta según el público, algo que en entornos virtuales suele amplificarse por la viralización y la fragmentación de los mensajes.

Mientras tanto, el video continúa circulando y sumando reproducciones, reacciones y comentarios.