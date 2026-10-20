Un videojuego de la UNSL sobre la fauna de San Luis fue seleccionado para la EVA 2026

“Yandó: El Legado Perdido” combina aventura, exploración y educación ambiental, y tendrá una presentación presencial en la Ciudad de Buenos Aires.

Un videojuego desarrollado por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), inspirado en los paisajes y la fauna autóctona de la provincia, fue seleccionado para participar en la Exposición de Videojuegos Argentinos (EVA) 2026.

La propuesta se llama “Yandó: El Legado Perdido” y combina aventura, exploración y educación ambiental. La exposición, organizada por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), se realizará desde este miércoles hasta el sábado en el espacio BA Ferial, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro reunirá a desarrolladores y representantes de plataformas nacionales e internacionales con el objetivo de visibilizar la producción del sector. El juego estará disponible en la plataforma oficial del evento y también contará con un stand presencial.

Una aventura por los paisajes puntanos

“Yandó: El Legado Perdido” es una aventura de plataformas y exploración en 2.5D orientada a niños y preadolescentes. El protagonista es un ñandú que recorre distintos escenarios de San Luis para recuperar los huevos de su nido.

Entre los lugares representados aparecen el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y La Carolina. Durante el recorrido, el personaje interactúa con especies autóctonas y atraviesa desafíos vinculados con la biodiversidad y la conservación ambiental.

Los jugadores también recolectan semillas que pueden intercambiar por tarjetas con fotografías reales de animales, acompañadas por datos científicos y curiosidades. En uno de los momentos de la aventura, el ñandú ingresa a una mina y avanza sobre rieles, con una dinámica que cambia hacia un juego de carreras.

Un proyecto producido por la universidad

El proyecto fue producido por UNSL TV, la plataforma de contenidos audiovisuales de la universidad. El equipo estuvo integrado por Cristian Fernández y Héctor Rojo, bajo la coordinación de Lourdes Pohn y con el asesoramiento de los docentes Antonio Mangione y Ramiro Rezzano Klement.

Rezzano Klement, secretario de Imagen y Comunicación Institucional de la UNSL y asesor del proyecto, destacó la importancia de la participación en una exposición de alcance nacional y la posibilidad de presentar un desarrollo surgido de la universidad pública.

Según explicó, la iniciativa nació a partir de la observación de que muchos estudiantes reconocen animales como pandas o jirafas, pero no necesariamente especies autóctonas como el ñandú o la mara. Por ese motivo, el equipo buscó acercar la fauna local a ese público mediante una herramienta innovadora.

El proceso comenzó hace más de un año con la producción de cortos animados protagonizados por animales de la región. Luego, el material sirvió como punto de partida para el diseño del videojuego.

La propuesta también recibió aportes del proyecto universitario “Biodiversidad desde el Sur” y la colaboración de fotógrafos locales, que cedieron imágenes de fauna autóctona para reforzar los contenidos educativos.

La presentación en la EVA 2026

El equipo espera utilizar la exposición para observar cómo interactúa el público con el juego y conocer la respuesta de referentes de la industria. La producción ya tiene todos sus niveles terminados, aunque todavía se ajustan algunos detalles de audio.

Además, sus responsables buscan encontrar socios institucionales y ampliar la circulación del proyecto como una herramienta para acercar el conocimiento generado en la universidad a las generaciones más jóvenes.