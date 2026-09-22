Valentina Aguado ganó el bronce en escalada deportiva en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La escaladora Valentina Aguado obtuvo la medalla de bronce este martes 22 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante de San Luis llegó a la final tras ubicarse segunda en la clasificación.

En la instancia clasificatoria de boulder, Aguado sumó 99,4 puntos en cuatro recorridos. Más tarde, en la final, consiguió 68,4 puntos y quedó a un punto de la chilena Martina Castro, quien obtuvo la plata con 69,4. El oro fue para la brasileña Anja Kohler, con 69,7.

A sus 25 años, la puntana sumó otro podio internacional a su trayectoria. Fue representante argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y llegó a Santa Fe como una de las referentes del equipo nacional de escalada deportiva.

La competencia continuará para Aguado el viernes 25 de septiembre, cuando participe en la modalidad liderazgo femenino. La escalada deportiva integra por primera vez el programa de los Juegos Suramericanos de mayores.