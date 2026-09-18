Vandalizaron la Capilla Nuestra Señora de Schoenstatt en Villa Mercedes y robaron la imagen de Cristo

La comunidad católica de Villa Mercedes manifestó su consternación luego de conocerse los daños provocados en la Capilla Nuestra Señora de Schoenstatt, uno de los espacios religiosos de referencia de la ciudad.

En las imágenes difundidas después del ataque puede observarse que las pintadas fueron realizadas con aerosol o pintura de color verde sobre distintas representaciones religiosas. Entre las inscripciones se distingue la frase “No adoren a otros dioses ajenos”, mientras que otros mensajes aparecen incompletos o resultan ilegibles. Los trazos también alcanzaron imágenes de Jesús, la Virgen María y otras escenas de la tradición católica.

El hecho habría ocurrido durante la madrugada de este viernes, cuando personas todavía no identificadas ingresaron al predio, realizaron pintadas vandálicas y se llevaron la imagen de Cristo.

El ataque generó tristeza e indignación entre los fieles y vecinos vinculados a la capilla, debido tanto al daño material como al valor espiritual y simbólico de los elementos afectados.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho. Tampoco se informó oficialmente si existen registros de cámaras de seguridad o testigos que puedan contribuir al esclarecimiento.

Un espacio de referencia religiosa en Villa Mercedes

La Capilla Nuestra Señora de Schoenstatt constituye un punto de encuentro espiritual para numerosos fieles de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.

El templo pertenece al Movimiento Apostólico de Schoenstatt, una corriente católica fundada por el sacerdote alemán José Kentenich el 18 de octubre de 1914, en la localidad de Schoenstatt, cerca de Vallendar, Alemania.

La espiritualidad del movimiento está centrada en la alianza con la Virgen María, venerada bajo la advocación de Mater Ter Admirabilis, expresión en latín que significa “Madre Tres Veces Admirable”.

Los santuarios de Schoenstatt distribuidos en distintos países mantienen características inspiradas en el santuario original y funcionan como lugares de oración, peregrinación y encuentro comunitario.

La sustracción de la cruz y las pintadas provocaron un fuerte impacto entre quienes concurren habitualmente a la capilla. La comunidad aguarda ahora avances que permitan determinar cómo ocurrió el ataque y recuperar el elemento religioso sustraído.