Verón explicó su reunión con Di Carlo: River y Estudiantes trabajan por un cambio en el fútbol argentino

El presidente de Estudiantes detalló el acuerdo alcanzado con su par de River y se refirió a la situación de Marcos Rojo ante la Conmebol.

Verón explicó que el encuentro con Stefano Di Carlo, presidente de River, fue el inicio de una agenda común entre ambos clubes para impulsar cambios en el fútbol argentino. La reunión se produjo durante esta semana en el Estadio Monumental y fue interpretada como un mensaje político en medio de las diferencias con la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA.

“Es el inicio de algo y también de una relación en conjunto que en acciones se va a ver reflejada en el corto plazo. Estamos trabajando no solo por un cambio en el fútbol argentino sino por una agenda común. Son dos instituciones importantes y hubo coincidencia en la propuesta y en las necesidades”, explicó el presidente de Estudiantes de La Plata durante una rueda de prensa posterior a la Asamblea de Socios realizada en el Estadio UNO.

El dirigente también señaló que ambos clubes buscarán “poner en valor” al fútbol argentino y su producto, además de construir una agenda propia. “La foto se da para mostrar que estamos trabajando para armar algo. Sea un cambio o una propuesta de algo nuevo”, afirmó.

River y Estudiantes formaron una mesa permanente

Luego del encuentro, River Plate y Estudiantes difundieron una publicación conjunta en sus redes sociales. Allí informaron que establecieron “una mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino”.

Según comunicaron las instituciones, durante la reunión se compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos del fútbol nacional. También coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes, con una mirada de largo plazo.

La mesa tendrá continuidad y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

La situación de Marcos Rojo

Además, Verón se refirió al caso de Marcos Rojo, quien dejó Racing para regresar a Estudiantes con el objetivo de disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

El defensor no fue habilitado por la Conmebol y no pudo jugar el partido de ida, disputado en La Plata. “La bronca está porque Marcos hace un esfuerzo grande. Nosotros hicimos todo para que esté y no se pudo. Vamos a hacer el esfuerzo para que pueda estar en la vuelta”, expresó Verón.