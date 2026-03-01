Villa Mercedes: 33 familias denuncian estafa por venta de terrenos municipales destinados a un plan de 300 viviendas

Treinta y tres familias de Villa Mercedes denunciaron haber sido estafadas tras comprar terrenos que, según confirmó el Municipio, pertenecen a la Municipalidad y fueron cedidos al Gobierno de San Luis para la construcción de un plan de 300 viviendas.

La persona señalada es Maité Reina del Portugal Escudero, quien habría comercializado los lotes bajo la figura de “derechos posesorios”. El Ejecutivo municipal adelantó que este lunes presentará una denuncia penal y aportará la documentación correspondiente ante la Justicia.

Las tierras son fiscales y ya fueron cedidas al Gobierno

Los terrenos en cuestión están ubicados en el noreste de Villa Mercedes, entre La Dársena y la Autopista de las Serranías Puntanas, en cercanías del barrio 70 Viviendas.

De acuerdo a la información oficial, se trata de tierras fiscales que pertenecen al Municipio y que la gestión del intendente Maximiliano Frontera cedió al Gobierno provincial para ejecutar un nuevo plan habitacional anunciado para este año.

El conflicto salió a la luz cuando máquinas comenzaron a ingresar al predio para realizar tareas de limpieza y nivelación. Fue entonces cuando las familias que habían adquirido los lotes descubrieron que el terreno formaba parte del proyecto oficial.

Ofrecían terrenos de 500 m² por $15 millones

Según pudo reconstruirse, Escudero comenzó a ofrecer en enero lotes de 500 metros cuadrados bajo la denominación “familia unida”, con un valor aproximado de 15 millones de pesos cada uno.

Varias familias habrían abonado la totalidad del monto y firmado contratos que incluían planos de manzanas. La documentación fue suscripta incluso en una escribanía ubicada en calle Pedernera.

Este sábado por la mañana, los compradores reclamaron explicaciones. Ante los medios, Escudero sostuvo: “Lo que yo les vendo son los derechos posesorios que me heredó mi abuelo”.

También aseguró que iniciará una acción de no innovar en Tribunales y que coordinará una reunión con los damnificados. Insistió en que tramitó la posesión veinteañal de la propiedad, aunque, según la información oficial, su abuelo no era titular dominial del inmueble.

Denuncias cruzadas y presentación judicial

Desde el Municipio confirmaron que este lunes denunciarán penalmente a la vendedora y presentarán toda la documentación que acredita la titularidad pública de las tierras.

Por su parte, Maité Reina del Portugal Escudero es actualmente representada por el Dr. Bueno Aguilera. Además, se anticipó que un abogado que representará a las familias afectadas también impulsará acciones penales por presunta estafa.

El caso abre interrogantes sobre los controles en operaciones basadas en derechos posesorios y vuelve a poner el foco en la necesidad de verificar la titularidad registral antes de concretar la compra de terrenos.

La causa quedará ahora en manos de la Justicia penal, que deberá determinar responsabilidades.