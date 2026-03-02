Villa Mercedes: Mauro Sabattini confirmó que la denuncia por la venta irregular de lotes ya está en manos del fiscal

La Municipalidad de Villa Mercedes confirmó este lunes que la denuncia vinculada a la presunta venta irregular de terrenos fiscales ya fue formalmente ingresada en la Unidad de Abordaje Fiscal y quedó a cargo del Dr. Leandro Estrada.

Así lo informó en rueda de prensa el Dr. Mauro Sabattini, asesor legal del Municipio, quien brindó precisiones sobre la titularidad de las tierras, el estado de la investigación y el avance del plan provincial de viviendas.

“Los terrenos son del Municipio y fueron cedidos a la Provincia”

Sabattini explicó que las tierras involucradas pertenecen al Municipio de Villa Mercedes y que en noviembre del año pasado fueron cedidas al Gobierno de la Provincia de San Luis para la ejecución de un plan habitacional.

Se trata de aproximadamente 12 manzanas que originalmente pertenecieron a la cooperativa Familia Unida, pero que en 2023 fueron adquiridas por el Municipio mediante procedimiento administrativo.

El asesor legal sostuvo que el Municipio tomó conocimiento de la posible venta irregular cuando comenzaron a ingresar pedidos de factibilidad para la bajada de energía eléctrica. “Ahí advertimos que se había realizado un loteo irregular”, señaló.

“Quien vende no tiene justo título”

El funcionario remarcó que las cesiones efectuadas por particulares “carecen de validez”, ya que la persona que ofrecía los lotes “no tiene el justo título para hacerlo”.

Según detalló, cuando el Municipio realizó la primera presentación judicial, en junio del año pasado, no contaba con una identidad precisa para denunciar. Sin embargo, ahora se incorporó nueva documentación probatoria, entre ella boletos de cesión y croquis utilizados en las operaciones.

Sabattini confirmó que la persona involucrada reconoció en una reunión mantenida el viernes pasado haber vendido aproximadamente 54 lotes. No obstante, aclaró que ni la Provincia ni el Municipio forman parte de los contratos firmados con los compradores.

“Cualquier acción judicial deberá darse entre privados, entre quienes compraron y quien vendió”, indicó.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Estrada tras sorteo en la Unidad de Abordaje Fiscal

Avanza el plan de viviendas y las máquinas continuarán trabajando

El asesor legal explicó que la Provincia ya presentó los planos correspondientes para ejecutar el plan habitacional, que contempla alrededor de 250 viviendas, y que las tareas preparatorias ya están en marcha.

En ese marco, sostuvo que las personas que hayan adquirido lotes deberán retirarse, ya que el Gobierno provincial tiene la titularidad actual de las tierras.

También informó que el Municipio solicitó a la empresa de energía que dé de baja las bajadas de luz otorgadas sin autorización municipal, al considerar que fueron tramitadas de manera irregular.

Recomendaciones a la comunidad

Sabattini recordó que existe una ordenanza vigente —el Código de Planeamiento Urbano— que establece que todo loteo debe tramitarse ante el Municipio, incluyendo apertura de calles y factibilidad de servicios.

Además, reiteró que antes de adquirir un inmueble es fundamental asesorarse con abogado, escribano y consultar en la Municipalidad sobre la situación dominial, impuestos y habilitación del loteo.

En relación con la figura de posesión veinteañal, explicó que para acceder a la propiedad mediante ese mecanismo se debe acreditar una posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 20 años, con prueba fehaciente. “En los casos que pude ver, no hay prueba”, afirmó.

Finalmente, aclaró que la persona señalada “no es empleada municipal ni tiene ningún tipo de vinculación con el Municipio”.

La investigación continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la posible comisión de uno o más delitos y eventuales responsabilidades.