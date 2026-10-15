Villa Mercedes acumuló 19,3 mm de lluvia y seguirá la inestabilidad

La ciudad tuvo el segundo mayor acumulado provincial en las últimas 24 horas, según la REM.

Las lluvias continuaron en distintos puntos de San Luis y dejaron a Villa Mercedes entre las localidades con mayores registros. Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la ciudad acumuló 19,3 milímetros entre las 7 del miércoles 14 y las 7 de este jueves 15 de octubre.

El mayor volumen se registró en Valle de Pancanta, con 25,2 milímetros, mientras que Villa Reynolds ocupó el tercer lugar, con 17,9 milímetros. Le siguieron Nueva Galia, con 14,1; Villa de Praga, con 13,8; y La Toma, con 11,7 milímetros.

También se registraron precipitaciones superiores a los cinco milímetros en otras estaciones, entre ellas La Angelina, Alto Pelado, Fraga, Justo Daract y Zanjitas.

Cómo seguirá el tiempo este jueves

La REM anticipó una jornada con persistencia de la inestabilidad y pocos cambios en las temperaturas en todo el territorio provincial.

El cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes en gran parte de San Luis. El pronóstico también contempló bancos de niebla y neblinas aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas serranas, el sur y el centro-este.

Las condiciones mejorarían paulatinamente hacia la noche. Las temperaturas mínimas promediarán los 6 °C y las máximas rondarán los 18 °C, con viento predominante del sureste de entre 6 y 19 kilómetros por hora.

Qué se espera para el viernes

Para el viernes 16, el organismo prevé pocos cambios térmicos y cielo entre parcialmente nublado y nublado, con baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas.

En el norte provincial habrá mayores posibilidades de precipitaciones, que podrían presentar variada intensidad. Las mínimas promediarán los 8 °C y las máximas, los 18 °C. El viento predominará del cuadrante este, con algunas ráfagas.

La inestabilidad podría prolongarse

En un informe especial emitido el 13 de octubre, con vigencia hasta el lunes 19, la REM advirtió que el período de inestabilidad continuará con mejoramientos temporarios.

Durante esos días podrían registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte de la provincia. El organismo señaló, además, que estas condiciones podrían extenderse más allá del período informado.