Villa Mercedes brilló en el Torneo Vendimia 2026 de atletismo realizado en Mendoza

El Torneo Vendimia es uno de los clásicos del atletismo que se corre en la Pista Provincial de Atletismo, dentro del entorno del Parque General San Martín y el área del Estadio Malvinas Argentinas, un punto habitual de referencia del calendario regional y nacional.

En ediciones recientes, la organización del torneo —con participación institucional de la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación Mendocina de Atletismo y la Confederación Argentina de Atletismo— señaló que la cita puede reunir más de 300 atletas y, en algunos casos, acercarse a los 400 inscriptos, incluyendo invitados de Chile.

La cosecha de medallas de Mercedes Pista y Campo

El balance deportivo difundido por el entorno de Mercedes Pista y Campo consignó un total de 38 medallas, con esta distribución:

Medallero: 38 preseas (16 🥇, 15 🥈, 7 🥉).

Según la misma información, la delegación viajó con 32 atletas, bajo la conducción de los profesores Laura López, Ignacio Chirino y Mario Quiroga.

En el caso de Quiroga, el recorrido reciente del entrenador sumó un respaldo institucional extra: fue designado técnico de la Selección Argentina (mayores) para el Campeonato Sudamericano de pista cubierta, con actividad programada en Cochabamba, Bolivia, y vinculación directa con el trabajo local en Mercedes Pista y Campo y el Club Jorge Newbery.

Participación masiva y presencia federal

Más allá del recorte local del medallero, las planillas oficiales publicadas tras la primera jornada del torneo dejan un dato contundente para dimensionar el evento: en categorías generales se registraron 322 participantes varones y 344 mujeres; mientras que en la rama máster se contabilizaron 45 varones y 28 mujeres.

La propia estructura de resultados muestra un mapa federal: aparecen atletas identificados por siglas provinciales —como San Luis, San Juan, La Rioja, Mendoza y Buenos Aires— y también competidores de Chile. En el caso de las delegaciones trasandinas, se mencionó participación de la Región de Valparaíso.

La magnitud deportiva se refleja además en balances de equipos de otras regiones. Por ejemplo, el Programa Único de Atletismo informó 26 medallas (13 de oro, 8 de plata y 5 de bronce) en el mismo fin de semana de competencia.

Resultados oficiales y nombres que marcaron el fin de semana

En el plano individual, las planillas oficiales de la jornada del 21 de marzo registraron el triunfo del villamercedino Lucas Villegas en los 100 metros de mayores, con 10.54 segundos.

También hubo actuaciones destacadas de atletas de otras provincias, que alimentan el carácter competitivo (y noticiable) del torneo: el santiagueño Alfredo Cejas consiguió el tercer puesto en 400 metros, según reportes de su provincia.

En juveniles, la catamarqueña Belén Segura Nieva se subió dos veces al podio: oro en salto en alto con 1,30 m y plata en triple con 9,64 m, de acuerdo con la cobertura de medios de Catamarca.