Villa Mercedes: demoraron al hombre acusado de acosar a una menor tras la viralización de un video

Una investigación por presunto acoso a una menor de edad derivó en la demora de un hombre de 59 años en Villa Mercedes, tras un operativo policial que incluyó un allanamiento y el secuestro de elementos vinculados al caso.

El procedimiento fue impulsado luego de la denuncia radicada por el padre de la adolescente, en el marco del expediente “A.V. Su Denuncia”, con intervención de la Fiscalía de Género, Diversidad, Igualdad, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera Muñoz, en la Segunda Circunscripción Judicial.

Según la reconstrucción de los hechos, el episodio ocurrió el 15 de marzo alrededor de las 19:18, en la intersección de las calles Amaro Galán y San Luis, donde la menor aguardaba a un familiar. En ese contexto, un automóvil Fiat Uno Way blanco se detuvo y su conductor inició una conversación, invitándola a subir al vehículo.

De acuerdo al relato, la adolescente se negó en reiteradas oportunidades. Sin embargo, el hombre habría insistido e incluso abrió la puerta del auto con intención de descender, lo que generó temor en la joven. La situación se interrumpió cuando llegó el familiar que la pasaba a buscar, momento en el cual el conductor se retiró del lugar.

Un dato clave en la causa fue que la propia menor registró la secuencia con su teléfono celular. En el video —que luego se viralizó en redes sociales— se escucha cómo el hombre le propone “dar una vuelta”, mientras ella rechaza de forma insistente.

A partir de ese material y tareas investigativas realizadas por la Dirección de Investigaciones (DDI) Villa Mercedes, junto al Comando Radioeléctrico de la UROP Nº2, se logró identificar al presunto autor.

Además, mediante el sistema de monitoreo SISPRO, se reconstruyó el recorrido del vehículo a través de distintas cámaras de seguridad.

Con estos elementos, la fiscalía ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Edison al 800, donde se procedió al secuestro del automóvil involucrado, un teléfono celular, lentes recetados y prendas de vestir.

Durante el operativo también se concretó la demora del hombre, quien fue notificado por antecedentes y medios de vida, quedando alojado en una dependencia policial a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

El caso generó fuerte repercusión en la comunidad de Villa Mercedes, especialmente tras la difusión del video, que expuso la situación vivida por la menor y reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos.