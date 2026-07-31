Villa Mercedes: detuvieron a la joven acusada de prender fuego a su ex pareja y crece la cadena de oración por Lautaro Britos

La investigación por el violento episodio ocurrido en el barrio La Ribera, en Villa Mercedes, registró este viernes un importante avance judicial. La Justicia confirmó la detención de Luna Amarilis Agüero, de 20 años, acusada de haber rociado con combustible y prendido fuego a su ex pareja, Lautaro Rodrigo Britos, de 22 años, quien permanece internado en estado crítico.

Mientras avanza la causa penal, familiares, amigos y vecinos iniciaron una cadena de oración por la recuperación del joven, cuyos mensajes de apoyo se multiplican en las redes sociales y distintos espacios comunitarios.

Cómo ocurrió el hecho

El ataque ocurrió durante la noche del jueves 30 de julio, en una vivienda del barrio La Ribera.

Según la investigación judicial, la principal hipótesis sostiene que el ataque fue intencional. Los investigadores consideran que la acusada habría ingresado al domicilio llevando combustible, habría rociado a Britos y posteriormente iniciado el fuego.

Como consecuencia, el incendio se concentró inicialmente sobre la cama donde se encontraba la víctima y luego se propagó al resto de la habitación debido a la combustión del colchón, generando una intensa cantidad de humo. Las otras personas que estaban en la vivienda no sufrieron lesiones.

Personal del SEMPRO asistió al joven y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis, donde permanece internado con quemaduras en el 75 % de su cuerpo y un cuadro clínico de extrema gravedad.

La familia reveló la gravedad del cuadro clínico

En diálogo telefónico con Daniel Arce, Carina Chaparro, tía de Lautaro Britos, brindó detalles sobre el delicado estado de salud del joven.

Según explicó, Lautaro presenta quemaduras en el 75 % de su cuerpo, graves lesiones en las vías respiratorias y uno de sus pulmones severamente afectado, producto del incendio.

Chaparro confirmó además que la complejidad del cuadro hizo necesario su traslado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde permanece bajo cuidados intensivos.

La familiar indicó que el proceso de recuperación será prolongado y que la madre del joven deberá dejar temporalmente su trabajo para acompañarlo durante el tratamiento. Por ese motivo, la familia comenzó a organizar una campaña solidaria para afrontar los gastos que demandará la recuperación.

La imputación y la investigación

La joven permanecía demorada en la Comisaría 31° hasta que este viernes la Justicia confirmó su detención.

La causa fue caratulada de manera provisoria como homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso real con incendio doloso.

La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción Dra. Gisela Milstein, quien continúa ordenando medidas para reconstruir la secuencia de los hechos y reunir nuevas pruebas.

Los investigadores aún no pudieron determinar con precisión cuál fue el combustible utilizado durante el ataque y trabajan sobre la hipótesis de que el episodio habría estado motivado por celos, aunque ese posible móvil continúa siendo materia de investigación y todavía no fue confirmado judicialmente.

Una segunda persona también es investigada

De acuerdo con las actuaciones, la acusada no habría actuado sola. La investigación sostiene que ingresó a la vivienda acompañada por otra mujer, quien sería su hermana, aunque ese vínculo aún no fue confirmado oficialmente.

Además, otras dos personas que se encontraban en el domicilio al momento del hecho presenciaron lo ocurrido y fueron incorporadas a la causa en calidad de testigos.

Villa Mercedes se une en una cadena de oración

Mientras la investigación judicial continúa avanzando, la preocupación por el estado de salud de Lautaro Rodrigo Britos crece en Villa Mercedes.

Familiares, amigos y vecinos impulsaron una cadena de oración para pedir por su recuperación. A través de las redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad hacia el joven y su entorno, mientras también comenzó una campaña solidaria para colaborar con la familia durante el largo proceso de recuperación.

❤️ Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias:

📲 Alias: lola17moro

Titular: Carina Chaparro (Tia de Lautaro)

🔴 ACTUALIZACIÓN | La Fiscalía ordenó la detención de la acusada por tentativa de homicidio e incendio doloso

Desde el Departamento Homicidios Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), informaron este viernes que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó la detención de Luna Amarilis Agüero, de 20 años, en el marco de una causa caratulada “Averiguación homicidio calificado en grado de tentativa en concurso real con incendio doloso”.

La joven había sido demorada durante la madrugada de este viernes por efectivos policiales en Villa Mercedes, señalada como la presunta autora del violento episodio ocurrido la noche del jueves 30 de julio en una vivienda del barrio La Ribera.

De acuerdo con el informe oficial, la acusada se presentó en el domicilio acompañada por otra persona y, presuntamente, tras ingresar por la fuerza a la vivienda, habría rociado con combustible tanto a la víctima como a un colchón para luego iniciar un incendio que rápidamente se propagó por la habitación y otros sectores del inmueble.

Las personas que se encontraban en la vivienda intentaron sofocar las llamas y auxiliar al joven hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió graves quemaduras y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. El parte policial menciona que las lesiones afectaron aproximadamente el 50 % de la superficie corporal, mientras que la familia de Lautaro Britos informó posteriormente, en declaraciones a Daniel Arce, que el joven presenta quemaduras en el 75 % del cuerpo, además de severas lesiones en las vías respiratorias y uno de sus pulmones comprometido.

El incendio también provocó importantes daños materiales en la vivienda y generó riesgo para las casas linderas, según precisó la Policía.

Finalmente, en base a las pruebas y testimonios incorporados a la causa, la Fiscalía ordenó que Luna Amarilis Agüero quede formalmente detenida, siendo trasladada por efectivos del Departamento Homicidios Villa Mercedes a una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia provincial.