Villa Mercedes: detuvieron al hombre que protagonizó nuevos hechos violentos en barrio San Martín

Un nuevo episodio de extrema violencia volvió a generar alarma en la ciudad de Villa Mercedes, donde un hombre señalado por vecinos como autor de recientes ataques fue detenido tras protagonizar un grave incidente en el barrio San Martín.

El hecho ocurrió en las últimas horas del miércoles en el pasaje Alberdi, el mismo sector donde días atrás se había registrado el ataque a un automóvil.

Ataque con hacha y agresión a un vecino

Según relataron testigos, el individuo —identificado por vecinos como “Sebastián”— protagonizó un nuevo episodio de furia, en el que rompió a hachazos el portón de una vivienda, generando pánico en la cuadra.

En medio del descontrol, un vecino intentó intervenir para calmar la situación, pero terminó siendo agredido. De acuerdo a lo que se observa en registros fílmicos, el agresor lo persiguió y le arrojó el hacha, que en un primer momento logró ser contenida por la víctima. Sin embargo, mientras se retiraba del lugar, el atacante volvió a lanzar el arma, poniendo en serio riesgo su integridad física.

Agresión a un policía y detención

Tras el llamado al 911, personal policial se hizo presente en el lugar. Durante el procedimiento, el sujeto continuó con su conducta violenta y agredió a un efectivo, propinándole un cabezazo.

Finalmente, el hombre fue reducido por los uniformados y trasladado, quedando a disposición de la Justicia.

Antecedentes recientes en la zona

El detenido estaría vinculado a un hecho ocurrido horas antes en el mismo sector, donde un vehículo fue completamente destruido con un martillo y un cuchillo, causando importantes daños materiales y un fuerte impacto en la familia propietaria.

Vecinos del lugar vienen manifestando desde hace tiempo su preocupación por situaciones reiteradas de violencia, ruidos molestos y conductas peligrosas atribuidas al mismo individuo.

Se esperan medidas judiciales

Por el momento, no se difundió información oficial sobre la calificación legal ni la imputación formal, aunque se espera que en las próximas horas se avance con la formulación de cargos correspondientes.

El caso vuelve a poner en foco la necesidad de intervenciones integrales ante situaciones de violencia asociadas a posibles consumos problemáticos o trastornos de conducta, especialmente cuando representan un riesgo para terceros.