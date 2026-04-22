Villa Mercedes: Un violento ataque a un auto genera alarma vecinal en el Barrio San Martín

Un grave episodio de violencia urbana sacudió a la ciudad de Villa Mercedes, donde un automóvil fue completamente vandalizado por un hombre que, según relatan vecinos, presenta conductas agresivas reiteradas. El hecho ocurrió en un pasaje céntrico y reavivó reclamos por mayor intervención de las autoridades ante situaciones de riesgo social.

Un ataque sin motivo aparente

El episodio se registró en el pasaje Alberdi, entre calles Libertad y Teniente Turrado, donde un joven había dejado estacionado su vehículo —un Toyota Corolla Cross— de manera correcta, sin obstruir garajes ni accesos.

Minutos después, una vecina lo alertó de urgencia. Al regresar, el auto había sido brutalmente atacado: la luneta destruida con un martillo, los cristales dañados y las cuatro cubiertas cortadas con un cuchillo, dejándolo completamente inutilizable.

“No es solo lo económico, es el daño psicológico”

En diálogo con este medio, Nélida Figueroa, madre del propietario del vehículo, describió el impacto que generó el hecho en su familia:

“Estamos pasando un momento muy complicado a nivel psicológico, sobre todo. Mis nietas estaban llorando al ver el auto destruido”, expresó.

Además del perjuicio económico —ya que el vehículo era utilizado para trabajar—, la mujer hizo hincapié en el clima de temor que atraviesa el entorno.

Vecinos aterrorizados y denuncias previas

Según el testimonio recogido, los vecinos del sector aseguran que no se trata de un hecho aislado. Indican que el presunto agresor tendría antecedentes de conductas violentas, episodios con armas blancas y conflictos reiterados en la zona.

“La gente tiene miedo, no deja salir a los chicos a la vereda. Dicen que ya lo han denunciado y que incluso ha estado detenido, pero vuelve a salir”, relató Figueroa.

También se mencionó que el individuo habría llegado hace poco tiempo al barrio y que vive solo, generando conflictos constantes con quienes residen en el lugar.

Reclamo a las autoridades

El caso expone una problemática más amplia vinculada a situaciones de salud mental, adicciones y falta de intervención institucional.

Figueroa apuntó directamente a organismos del Estado:

“Alguien tiene que hacerse cargo. Esto es un peligro para la sociedad. Si pasa algo más grave, la responsabilidad es del Ministerio de Seguridad y de la Justicia”, advirtió.

Intervención policial y limitaciones

Tras el ataque, personal policial se hizo presente en el lugar, aunque según el relato, la intervención fue limitada debido a la falta de denuncias formales o testigos dispuestos a declarar.

El temor de los vecinos a represalias aparece como uno de los principales obstáculos para avanzar judicialmente.

Un problema que se repite

El episodio reabre el debate sobre la respuesta del sistema ante personas con comportamientos violentos o fuera de control, una situación que —según los propios vecinos— no es aislada en la ciudad.

Mientras tanto, la familia afectada intenta recuperarse del impacto económico y emocional, en un contexto donde la sensación de inseguridad crece.