Villa Mercedes: el Campeonato CAP 2026 arranca este domingo en el Circuito El Trébol

La Asociación Mercedina de Volantes confirmó el inicio del Campeonato CAP 2026, cuya primera fecha se disputará este domingo 19 de abril en el tradicional Circuito El Trébol, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El evento marcará el comienzo de una nueva temporada del Campeonato Automovilístico Provincial (CAP), que genera expectativas tanto en el ambiente deportivo como en el público, con la participación de un destacado parque automotor y pilotos provenientes de distintos puntos de la región.

En esta primera fecha competirán las categorías Clase 850, Clase 1, TN Histórico, Areneros y TC 4000, conformando una grilla variada que promete espectáculo en pista. Además, se sumará una exhibición especial de la categoría 1.6, como atractivo adicional para los asistentes.

Desde la organización destacaron el trabajo realizado en las últimas semanas para garantizar un evento en óptimas condiciones, tanto en lo deportivo como en la infraestructura del predio. Este esfuerzo se enmarca en el crecimiento institucional que viene atravesando el CAP en los últimos años.

El Circuito El Trébol, considerado uno de los escenarios más representativos del automovilismo en la provincia, volverá a ser el punto de encuentro para una jornada que se anticipa con una importante convocatoria y una fuerte presencia de público.