Villa Mercedes hizo historia en el goalball: “Los de Acero” ganaron la Liga del Interior en Córdoba

El equipo “Los de Acero” de Villa Mercedes se consagró campeón de la primera fecha de la Liga del Interior de Argentina de Goalball, disputada en Córdoba Capital, tras lograr seis victorias consecutivas y quedarse con el primer puesto del torneo.

Durante una entrevista en el programa “El Potenciómetro”, los jugadores Nicolás Arias y Martín Anzaloni compartieron detalles de la experiencia, explicaron cómo se juega este deporte paralímpico y destacaron el crecimiento que viene teniendo la disciplina en la provincia.

“Con seis triunfos al hilo logramos la primera estrella para nuestro equipo”, expresó Arias al recordar el histórico fin de semana vivido en Córdoba.

Qué es el goalball y cómo se juega

El goalball es un deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y disminuidas visuales. A diferencia de otras disciplinas adaptadas, no deriva de otro deporte tradicional, sino que fue diseñado exclusivamente para atletas con discapacidad visual.

El juego enfrenta a dos equipos de tres jugadores en una cancha con arcos de nueve metros de ancho. La pelota contiene cascabeles en su interior y los deportistas se orientan mediante el sonido y líneas táctiles colocadas sobre el piso.

“Todo el equipo defiende y todo el equipo ataca”, explicó Martín Anzaloni, quien ocupa la posición de pivot dentro del equipo.

Además, remarcó que el deporte exige una enorme coordinación y concentración: “Mientras el rival lanza, los tres tenemos que defender. La orientación es fundamental y el silencio también”.

Cuatro años de trabajo para llegar al título

El club fue fundado hace casi cuatro años y actualmente es el único equipo de goalball de Villa Mercedes. Los entrenamientos se desarrollan en La Pedrera, donde practican dos veces por semana.

Según contó Arias, el crecimiento fue progresivo y requirió aprender desde cero tanto las reglas como la dinámica de juego.

“Es un deporte fácil de explicar, pero muy complejo de practicar. Hay que armar las líneas táctiles, preparar la cancha y entender un reglamento muy específico”, detalló.

El equipo participa actualmente en dos competencias paralelas: la Liga del Interior de Argentina y la liga federada nacional organizada por FADEC.

El próximo desafío será en Tucumán

Tras la consagración en Córdoba, “Los de Acero” ya se preparan para una nueva competencia nacional.

El próximo 27 y 28 de junio participarán en la primera fecha de la Liga Regional Centro-Norte de FADEC, que se desarrollará en Tucumán.

La delegación mercedina viajó a Córdoba con dos equipos y un plantel integrado por nueve jugadores, además del acompañamiento técnico y logístico que permitió sostener la participación en el certamen.

La conquista representa un importante impulso para el deporte adaptado de San Luis, que continúa creciendo y sumando protagonismo a nivel nacional.