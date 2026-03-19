Villa Mercedes: imputaron por “rapto en grado de tentativa” al acusado del caso que conmocionó a la ciudad

La causa que se inició tras el episodio ocurrido el domingo en Villa Mercedes tuvo un avance clave este jueves, cuando la Justicia imputó al acusado por el delito de “rapto en grado de tentativa”.

La información fue confirmada por la fiscal Dra. Nayla Cabrera Muñoz, quien brindó detalles en una rueda de prensa tras la audiencia de formulación de cargos realizada en el Juzgado de Garantías N° 3.

La víctima es una adolescente de 15 años

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal, la investigación se centra en un hecho que tuvo como damnificada a una adolescente de 15 años, lo que encuadra la causa dentro de delitos que afectan la integridad sexual.

Cabrera Muñoz explicó que el delito de rapto se configura cuando una persona, mediante engaño o maniobras fraudulentas, intenta retener a otra con el objetivo de cometer un delito en su contra.

En este caso, la calificación legal inicial es “rapto en grado de tentativa”, lo que implica que el hecho no llegó a concretarse.

Rápida investigación y formulación de cargos

La fiscal destacó que, tras la denuncia, se realizaron tareas investigativas y allanamientos, lo que permitió identificar al presunto autor y avanzar con la imputación en pocos días.

“El objetivo fue actuar de manera rápida y expeditiva para esclarecer los hechos”, indicó.

El imputado no tiene antecedentes confirmados

Consultada sobre posibles antecedentes, la fiscal señaló que no se verificaron registros previos en esta instancia, aunque aclaró que se solicitaron informes para determinar la situación completa del imputado.

También indicó que versiones que circulan sobre causas anteriores serán investigadas, pero por el momento no constituyen información oficial.

Quedó en libertad con medidas cautelares

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la situación procesal del acusado.

Según explicó la fiscal, el hombre llegó detenido a la audiencia, pero tras la formulación de cargos se ordenó su libertad, bajo una serie de medidas cautelares.

Entre ellas se destacan:

Prohibición de acercamiento a la víctima y su entorno familiar

Prohibición de contacto por cualquier medio , incluyendo redes sociales o terceros

Obligación de firmar periódicamente en un registro del Ministerio Público Fiscal

Estas medidas buscan proteger a la víctima y garantizar el desarrollo de la investigación.

La investigación tendrá un plazo inicial de cuatro meses

La fiscal confirmó que la causa tendrá un plazo de investigación de cuatro meses, durante el cual se continuarán reuniendo pruebas.

Además, se solicitó que la adolescente declare en Cámara Gesell, una instancia clave para resguardar su integridad y obtener su testimonio en condiciones adecuadas.

El acusado no declaró

Durante la audiencia, el imputado no prestó declaración, según informó la fiscal.

El caso, que se viralizó a partir de un video registrado por la propia víctima, generó fuerte repercusión en Villa Mercedes y abrió un debate sobre la seguridad y la prevención de situaciones de acoso en la vía pública, especialmente cuando involucran a menores de edad.