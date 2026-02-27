Villa Mercedes: imputaron por tentativa de homicidio a Carlos Camilo Roldán y continuará detenido

La Justicia de Villa Mercedes imputó formalmente a Carlos Camilo Roldán por el delito de homicidio en grado de tentativa, en el marco de la violenta agresión ocurrida el pasado 25 de febrero en la zona de calle Carlos Pellegrini al 600. El acusado continuará detenido hasta la próxima audiencia, prevista para el 6 de marzo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo alrededor de las 18:30, cuando el imputado se presentó en una vivienda donde se encontraban dos personas sentadas en la vereda. En ese contexto, extrajo un cuchillo de entre sus prendas y comenzó a lanzar puntazos contra el damnificado, provocándole heridas en el vientre, la pierna y el brazo derecho.

La agresión se detuvo cuando terceros intervinieron y lograron reducir al atacante, quitándole la parte del arma blanca que aún conservaba. El episodio quedó registrado por la cámara de seguridad de un vecino del sector. Posteriormente, el herido fue trasladado al hospital por un ciudadano particular y luego derivado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la audiencia realizada este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 1, a cargo del Dr. Alfredo Cuello, la Fiscalía expuso los elementos de prueba y adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

Desde el Ministerio Público Fiscal intervinieron los Dres. José Olguín, Marcelo Palacio y Andrea Court. En tanto, la defensa, representada por las Dras. Cecilia Mithiaux y Noelia Páez, se opuso a la calificación legal y solicitó la prórroga de detención.

El juez admitió los cargos formulados por la Fiscalía y concedió la prórroga solicitada por la defensa, fijando nueva audiencia para el 6 de marzo, fecha en la que se resolverá la situación procesal del imputado.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras el acusado permanece privado de la libertad.