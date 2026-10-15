Villa Mercedes inauguró la sede regional de Cuyo del Consejo Federal de AFA

El encuentro reunió a más de 200 representantes de San Luis, Mendoza y San Juan. También se anunció el Torneo Argentino del Interior, previsto para 2027.

Villa Mercedes fue sede de la inauguración de la sede regional de Cuyo del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y del Congreso de Dirigentes de Fútbol, con la participación de más de 200 representantes de instituciones deportivas, ligas y autoridades de San Luis, Mendoza y San Juan.

La nueva sede está ubicada en la intersección de Pueyrredón y Marconi y funcionará como centro administrativo y de gestión para el fútbol cuyano, dentro de la estructura del organismo encargado de la organización del fútbol del interior del país.

La jornada contó con la presencia del vicepresidente del Consejo Federal, Javier Treuque; Sergio Pezzotta; Juan Pablo Pompei, del Colegio de Árbitros de AFA; y referentes de distintas áreas de la entidad. También participaron Paola Soto, presidenta del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal, representantes del futsal, dirigentes de entidades afiliadas y presidentes de ligas.

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, dirigió un mensaje durante el encuentro, que propició el intercambio institucional y el análisis de las necesidades del deporte. Las exposiciones abordaron propuestas para el crecimiento de los clubes y el desarrollo de las competencias regionales.

Una sede para el fútbol de Cuyo

La elección de Villa Mercedes permitirá centralizar parte de las actividades institucionales de tres provincias y 19 ligas. La convocatoria comprendió al fútbol del interior correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur y a las categorías inferiores, con representación de las provincias cuyanas.

“Pusimos en funciones ya una nueva sede del Consejo Federal que se ocupa de todo lo que es el fútbol del interior. Argentina tiene un problema que es la gran extensión y lo disímil que es entre cada una de sus regiones”, expresó el vocal del Comité Ejecutivo de AFA, Mario Echevarría.

En ese sentido, Echevarría sostuvo que existen diferencias económicas, demográficas y geográficas entre las regiones, por lo que consideró necesario impulsar iniciativas que contemplen esas particularidades.

El Torneo Argentino del Interior se proyecta para 2027

Durante el congreso también se anunció la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva categoría prevista para abril de 2027. La competencia buscará ampliar las oportunidades de participación de clubes con trayectoria, infraestructura e historia deportiva que tienen dificultades para competir en los certámenes locales, pero aún no reúnen las condiciones para afrontar los torneos de mayor exigencia.

De acuerdo con lo informado por Echevarría, el torneo funcionaría como una categoría intermedia entre el Torneo Regional Federal Amateur y el Federal A. La propuesta contempla aproximadamente 64 equipos seleccionados mediante mérito deportivo e invitaciones, con un formato de competencia de ocho meses.

La estructura se organizaría en ocho regiones del fútbol del interior, distribuidas en cuatro zonas de competencia, cada una integrada por dos regiones. Para Cuyo, la planificación prevé la participación de ocho equipos que se enfrentarían con otros ocho de la Bonaerense Norte, para conformar un grupo de 16 clubes.

Los dos finalistas del Torneo Regional Federal Amateur de Cuyo accederían directamente, mientras que las plazas restantes se completarían mediante invitaciones. El proyecto también contempla ascensos al Federal A, posibilidades de clasificación a la Copa Argentina y el aporte de AFA y del Consejo Federal de cuatro contratos profesionales para jugadores.

“Va a ser una buena oportunidad de movilizar la economía. El fútbol tiene ese efecto permanente”, señaló Echevarría sobre el objetivo de la iniciativa.

La propuesta apunta a ampliar la cantidad de equipos que compiten en el ámbito federal y a generar nuevas oportunidades para futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y dirigentes. También se espera que la actividad impulse el movimiento económico de las localidades participantes, con impacto en la hotelería, el turismo, el transporte y otros servicios vinculados a los partidos.

Participación de las ligas y clubes

La Liga Mendocina de Fútbol participó del congreso mediante una delegación encabezada por su presidente, Diego Reyes, junto a integrantes de la Comisión Directiva y representantes de clubes afiliados.

La presencia de las distintas entidades permitió reunir en Villa Mercedes a actores de la estructura futbolística cuyana, en una jornada que combinó la puesta en funcionamiento de la sede regional con el intercambio de propuestas para el desarrollo institucional y deportivo.