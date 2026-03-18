Villa Mercedes: investigan la muerte de una mujer en una vivienda y hay un hombre demorado

Una mujer fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda de la ciudad de Villa Mercedes, tras un llamado de emergencia que alertó sobre una situación de violencia. Por el hecho, un hombre mayor de edad fue demorado y se encuentra a disposición de la Justicia.

El episodio se registró en calle Ivanowsky, en jurisdicción de la Comisaría Novena, donde personal policial acudió tras recibir una comunicación que indicaba que una mujer se encontraba herida dentro de un domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de la víctima tendida en el interior de la vivienda junto a un familiar directo en estado de alteración emocional, quien habría sido el autor de la agresión.

De inmediato se solicitó la intervención del servicio de salud, cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar.

En el sitio también se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las primeras actuaciones.

Por estas horas, trabajan en la escena efectivos policiales y representantes del Poder Judicial, quienes deberán establecer las circunstancias del hecho y avanzar con la investigación correspondiente.

El caso se encuentra en etapa inicial y no se descartan nuevas medidas en el transcurso de las próximas horas.