Villa Mercedes: mujer fue reanimada tras un intento de suicidio en la Comisaría 24

Un hecho de extrema sensibilidad se habría registrado en las últimas horas en la ciudad de Villa Mercedes, donde una mujer habría intentado quitarse la vida dentro de la Comisaría 24, lo que habría generado un importante despliegue de asistencia en el lugar.

Según información preliminar, el episodio habría ocurrido en el interior de la dependencia policial, donde la mujer habría sido encontrada en una situación crítica. Personal policial habría intervenido de manera inmediata y logrado reanimarla, evitando un desenlace fatal.

Posteriormente, habría sido trasladada de urgencia al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, principal centro de salud de la ciudad, donde permanecería internada bajo observación médica.

Hasta el momento, no se habría difundido un parte oficial por parte de las autoridades policiales ni sanitarias, por lo que no habrían trascendido detalles sobre su identidad ni sobre su evolución clínica. En este contexto, se mantendría resguardada la privacidad de la persona involucrada.

El hecho volvería a poner en agenda la importancia de la salud mental y la necesidad de fortalecer los dispositivos de acompañamiento y contención ante situaciones de crisis, tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad.

Se esperaría que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial que permita esclarecer las circunstancias del episodio.

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