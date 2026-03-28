Villa Mercedes: piden ayuda solidaria para el remisero que perdió su auto en un incendio

La comunidad de Villa Mercedes se moviliza para ayudar a un trabajador que atraviesa un momento crítico tras perder su herramienta laboral. Se trata de Carlos Antonio Fissore, remisero que sufrió el incendio total de su vehículo en la intersección de Pringles y Tallaferro, en el barrio San José.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes, cuando el automóvil —un Fiat Uno utilizado como remis— comenzó a incendiarse mientras circulaba. A pesar de los intentos por sofocar las llamas, el fuego avanzó rápidamente y provocó daños totales.

Tras el siniestro, el trabajador quedó sin su único medio de ingreso, lo que generó una inmediata respuesta solidaria por parte de vecinos y allegados, quienes iniciaron una campaña para colaborar con su recuperación.

Según se difundió en redes sociales, quienes deseen brindar ayuda pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

Alias: CARLOS.668.COCHES.MP

CARLOS.668.COCHES.MP Titular: Carlos Antonio Fissore

Contacto: 2657 32-9370

Desde el entorno del remisero remarcaron que cada aporte, por mínimo que sea, suma y puede ayudar a que el trabajador pueda volver a ponerse en pie tras la pérdida sufrida.

El caso generó fuerte repercusión en la ciudad, no solo por el hecho en sí, sino por la situación social que deja expuesta: la vulnerabilidad de quienes dependen exclusivamente de su herramienta de trabajo.