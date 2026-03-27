Villa Mercedes: un remis se incendió en plena calle y sufrió daños totales en pocos minutos

Un remis quedó prácticamente destruido tras incendiarse en la vía pública durante la mañana de este viernes en la ciudad de Villa Mercedes, generando preocupación entre vecinos y dejando una fuerte escena de angustia para el trabajador afectado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 en la intersección de Pringles y Tallaferro, en el barrio San José, cuando un Fiat Uno blanco afectado al servicio de remis comenzó a emitir humo mientras circulaba con normalidad.

Según se pudo reconstruir, el conductor —que iniciaba su jornada laboral como todos los días— advirtió la presencia de humo proveniente del motor y decidió detener la marcha de inmediato. En ese momento, intentó sofocar el foco ígneo utilizando el matafuego reglamentario del vehículo, pero el dispositivo no respondió.

En un video registrado por un testigo, se observa el dramático intento del remisero por controlar las llamas, que en cuestión de segundos se tornaron incontrolables. Otro conductor que circulaba por la zona se detuvo para colaborar con su propio matafuego, aunque tampoco lograron contener el incendio.

Vecinos del sector también se acercaron para asistir, pero el fuego avanzó rápidamente y terminó afectando gran parte del automóvil, que sufrió daños materiales totales.

La escena posterior reflejó la angustia y desolación del trabajador, quien observaba con impotencia cómo su vehículo —su única fuente de ingresos— quedaba completamente destruido.

Minutos más tarde, personal de Bomberos Voluntarios El Fortín y efectivos policiales arribaron al lugar y lograron controlar la situación, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas, informaron fuentes intervinientes.

Este tipo de incidentes suele estar vinculado a fallas mecánicas o eléctricas, lo que refuerza la importancia de los controles preventivos en vehículos, especialmente aquellos destinados al transporte de pasajeros.