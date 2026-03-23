Villa Mercedes: piden cadena de oración por el Padre Nolo tras una descompensación en plena misa

La comunidad religiosa de Villa Mercedes se encuentra movilizada por el estado de salud del Padre Nolo, quien sufrió una descompensación durante la tarde del domingo mientras realizaba confesiones en la Iglesia Virgen de las Mercedes.

Según la información difundida por fieles y allegados, el episodio ocurrió alrededor de las 20:15, en el marco de la celebración religiosa. Tras el incidente, se solicitó asistencia médica y una ambulancia lo trasladó al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde permanece internado.

El sacerdote estaba acompañado por el Padre David al momento del traslado, y desde entonces su entorno pidió a la comunidad que se una en oración por su pronta recuperación.

Un referente cercano para la comunidad

El Padre Nolo es reconocido en el ámbito local por su cercanía con los fieles y su constante labor pastoral, lo que generó una rápida reacción solidaria en redes sociales y grupos religiosos.

Mensajes de apoyo, cadenas de oración y expresiones de afecto comenzaron a multiplicarse en las últimas horas, reflejando el vínculo que mantiene con la comunidad mercedina.

Pedido de oración y acompañamiento

Desde distintos espacios religiosos invitaron a rezar por su salud, destacando su compromiso y dedicación. “Que el Señor le regale salud, fortaleza y pronta recuperación”, expresaron en uno de los mensajes difundidos.

La situación continúa en seguimiento, mientras se aguardan novedades sobre su evolución clínica.