Villa Mercedes: un policía recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento

Un efectivo policial recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento realizado en las primeras horas del domingo en la ciudad de Villa Mercedes. El hecho se registró en la intersección de Ramón Valdez y Bélgica, en el sector norte de la ciudad, y es materia de investigación judicial.

Según la información a la que accedió este medio, personal de la Comisaría 8° (CRIA. 8°) acudió al lugar donde ya se encontraban efectivos policiales y agentes de la UCIM con el objetivo de labrar un acta de infracción. Las personas involucradas no contaban con las autorizaciones correspondientes, por lo que se trataría de una presunta fiesta clandestina o reunión pública no declarada.

Minutos después de iniciado el procedimiento, se escucharon fuertes estruendos. En ese contexto, un efectivo del DRIM que portaba casco reglamentario sintió un fuerte impacto en la cabeza y quedó momentáneamente en estado de shock.

Al ser asistido por sus compañeros, constataron que el casco presentaba un orificio de ingreso en el sector derecho —detrás del tornillo que ajusta el visor plástico— y un orificio de salida en el sector izquierdo, con pérdida de parte del material plástico exterior. La descripción técnica evidencia la magnitud del impacto recibido y confirma que el proyectil atravesó el casco.

El uniformado llevaba casco reglamentario y se encuentra fuera de peligro

El uniformado fue evaluado tras el episodio y se encuentra fuera de peligro, aunque con un cuadro de estrés producto de la situación vivida. La Justicia trabaja para determinar el origen del disparo y las responsabilidades penales correspondientes.

El caso vuelve a poner en foco los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad durante procedimientos vinculados a eventos no autorizados, una problemática que en reiteradas oportunidades generó intervenciones policiales en distintos puntos de la ciudad.