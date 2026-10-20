Contenido el incendio en El Filo, en la zona de Los Molles

Bomberos voluntarios y un avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego trabajaron para controlar el fuego. Ahora se realiza el enfriamiento del perímetro.

El incendio registrado en la zona de El Filo, en el sector de Los Molles, fue contenido tras el trabajo de los bomberos voluntarios y la intervención de un avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

La información fue comunicada por la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias del Ministerio de Seguridad.

Por estas horas, los equipos trabajan en el enfriamiento del perímetro. Luego, se iniciará la guardia de cenizas para prevenir posibles reactivaciones.

La guardia de cenizas consiste en mantener vigilancia sobre el área afectada una vez controlado el fuego, con el objetivo de detectar y evitar nuevos focos.

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