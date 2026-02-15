Estudiantes de Río Cuarto vs River Plate se jugará en Río Cuarto por la Liga Profesional

El encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y River Plate por la Liga Profesional finalmente se jugará en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, según confirmó oficialmente el presidente del club celeste, Alicio Dagatti.

Durante los últimos días, distintas versiones indicaban que el partido del próximo 22 de marzo podría trasladarse al estadio La Pedrera, en la provincia de San Luis, una plaza que en reiteradas oportunidades albergó encuentros de relevancia nacional. Sin embargo, la dirigencia de la institución cordobesa despejó las dudas.

A través de sus redes sociales, Dagatti anunció: “El Imperio y toda su gente reciben al Millonario en una cita histórica. Estudiantes vs River se juega en Río Cuarto”. El mensaje generó inmediata repercusión entre los hinchas del León, que aguardaban la confirmación oficial.

Un partido con marco histórico

Para Estudiantes de Río Cuarto, el cruce ante River Plate representa un acontecimiento deportivo de alto impacto institucional y económico. La presencia del equipo dirigido por el cuerpo técnico millonario —habitual protagonista del fútbol argentino— implica un movimiento masivo de público y una fuerte expectativa en la región.

El estadio Antonio Candini, escenario habitual del conjunto celeste, será la sede del encuentro, lo que fortalece el posicionamiento de Río Cuarto como plaza competitiva dentro del calendario profesional.

Impacto regional

La posibilidad de que el partido se jugara en San Luis había generado expectativa en esa provincia, especialmente por la infraestructura del complejo La Pedrera, que suele ser sede alternativa para eventos deportivos de magnitud. No obstante, la confirmación oficial ratifica que el compromiso se disputará en territorio cordobés.

De esta manera, el 22 de marzo el “Imperio del Sur” vivirá una jornada histórica con la visita del “Millonario”, en un partido que promete convocatoria masiva y alto interés mediático.