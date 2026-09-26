Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly en Bakú y los dos Alpine abandonaron el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto y Pierre Gasly abandonaron este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras un choque entre los dos pilotos de Alpine en el circuito callejero de Bakú. Lando Norris, de McLaren, también quedó involucrado y debió retirarse.

El incidente ocurrió cuando la carrera se reanudó después de un período con auto de seguridad. Al llegar a la primera curva, Colapinto se pasó en la frenada e impactó contra el monoplaza de su compañero. El auto de Gasly terminó involucrado en una segunda colisión con el de Norris.

La maniobra obligó a una nueva intervención del auto de seguridad. Los daños impidieron que los tres pilotos continuaran en competencia.

El abandono de ambos autos fue un golpe para Alpine después de una clasificación en la que sus dos pilotos habían llegado a la última instancia. Gasly había conseguido el séptimo puesto y Colapinto, el décimo, antes de los cambios en la grilla de partida.

Colapinto recibió una sanción de cinco puestos tras el choque con Gasly en Azerbaiyán

El piloto argentino deberá cumplir la penalización en la grilla del próximo Gran Premio de Baréin, luego del incidente que dejó fuera de carrera a los dos Alpine y a Lando Norris.

Franco Colapinto recibió una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada del Gran Premio de Baréin por el choque que protagonizó este sábado en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1. La sanción se aplicará en la próxima carrera, ya que el argentino abandonó en Bakú y no pudo cumplir allí el castigo de tiempo.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante el relanzamiento posterior a un período con auto de seguridad. Colapinto se pasó en la frenada de la primera curva e impactó contra su compañero de Alpine, Pierre Gasly. En la colisión también quedó involucrado Lando Norris, de McLaren. Los tres abandonaron.

Tras revisar las imágenes y los datos de la maniobra, los comisarios consideraron que Colapinto fue el principal responsable. La penalización inicial de 10 segundos se convirtió en una pérdida de cinco puestos de largada para la siguiente competencia.

El choque frustró una oportunidad de sumar puntos para Alpine: antes del relanzamiento, Gasly marchaba séptimo y Colapinto décimo. Después de la carrera, el argentino reconoció su error y pidió disculpas a su compañero y al equipo.

Fuentes: Fórmula 1: resolución de la sanción formula1.com; Fórmula 1: declaraciones de Colapinto tras el choque formula1.com.