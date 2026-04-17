Incendio intencional en el Archivo Municipal de Villa Mercedes: hallaron una puerta violentada y elementos sospechosos

Un incendio de origen intencional se registró en la noche del jueves en un inmueble donde funciona el Archivo Municipal de Villa Mercedes, ubicado en inmediaciones de las calles Manuel Laínez y Pueyrredón, en el sector del Barrio Ferroviario.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional 9° fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de humo en el lugar.

Al arribar, los uniformados constataron que una dotación de Bomberos Voluntarios “El Fortín” ya se encontraba trabajando para sofocar el foco ígneo, tarea que fue completada junto a personal de Defensa Civil, logrando controlar la situación sin que se registraran personas heridas.

Tras las primeras pericias, la Policía de San Luis confirmó que el incendio habría sido provocado de manera intencional, ya que se detectó que una de las puertas traseras del inmueble se encontraba violentada, lo que indicaría un ingreso previo al siniestro.

Una vez controlado el fuego, los efectivos ingresaron al edificio y verificaron daños estructurales en la puerta trasera, además de diversos sectores afectados en el interior. En ese contexto, se halló documentación parcialmente incinerada, lo que genera preocupación por el valor histórico del material resguardado en el lugar.

Durante la inspección, los investigadores encontraron entre los restos un encendedor, elemento que podría estar vinculado al inicio del fuego. Asimismo, se constató que una tapa de cloaca cercana se encontraba abierta y, en su interior, fue hallado un cuchillo tipo serrucho, que también quedó bajo análisis.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron relevamientos y tomas fotográficas para avanzar en la investigación. Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

El episodio genera un fuerte impacto institucional, ya que el inmueble afectado forma parte del sistema de resguardo documental de la Municipalidad de Villa Mercedes, donde se conserva material de valor histórico para la ciudad.