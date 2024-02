La CGT amenaza con un nuevo paro general en Argentina

La CGT advirtió hoy al Gobierno sobre la posibilidad de un nuevo paro general y señaló que el país se encamina hacia “un grado importante de conflictividad social”. Héctor Daer, secretario general de la central obrera, acusó al presidente de estar generando todas las condiciones para una nueva medida de fuerza.

La declaración surge tras el fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario, donde la Casa Rosada, empresarios y sindicatos no lograron consensuar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil, así como los montos de la prestación por desempleo. El presidente Javier Milei anunció que no fijará el nuevo salario mínimo por decreto, profundizando las tensiones.

Por este motivo , Daer expresó que un eventual paro de la CGT o movilización no es un fin en sí mismo, sino un medio para “llamar la atención y generar un reclamo por aumento de salario”.

Daer alertó, además, un aumento de la conflictividad social, especialmente en el sector salud. El representante de la CGT aseguró que esta advertencia refleja el descontento y la presión sindical ante las dificultades económicas y las decisiones gubernamentales. “No mandó un peso a comedores, licuó jubilaciones, licuó salarios, si ese es el rumbo me parece que no va a mejorar nada, va a ser un país absolutamente empobrecido”, dijo en diálogo a radio Mitre.

En las últimas horas se reveló un informe donde denuncia que la pobreza aumentó, según un informe de la Universidad di Tella. La tasa de pobreza alcanza el 43,7%, el nivel más alto desde 2020. Este escenario se agrava con el incremento de la inflación, que registró un alza del 20,6% en enero y un aumento interanual del 254%, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. “El presidente no mandó un peso a comedores, licuó jubilaciones, licuó salarios, si ese es el rumbo me parece que no va a mejorar nada, va a ser un país absolutamente empobrecido”, concluyó.