La motosierra llegó al Servicio Meteorológico Nacional y habló el vocero despedido: “Yo no soy un ñoqui”

Al respecto, el meteorólogo aseguró que “no era un ñoqui” de la agencia de gobierno, por lo que debía haber “un error” en su caso.

En declaraciones radiales, Berengua expresó que aún se encuentra “muy shockeado con la situación”. “La realidad es que hay 21 años de carrera. Yo no era un ñoqui, así que acá no me vengan con el verso del ñoqui porque hasta ayer mismo a la mañana era el vocero del Servicio Meteorológico Nacional”, expresó en diálogo con Radio con Vos.

Sumado a esto, manifestó que “no hay manera de comprobar” que no realizaba su trabajo. “Son años de estar a cargo del organismo en toda la parte de redes, de observación meteorológica y tenía responsabilidad bajo tres centros internacionales en este momento”, explicó. “Tiene que ser un error. Todavía es indescriptible lo que se siente”, subrayó.

Según relató, le informaron de la cesantía del contrato por teléfono, acusando a su superior de “no dar la cara”: “Me llamaron a una oficina. Mi directora no quiso venir a dar la cara y me trasmitieron por un altavoz en un teléfono”. En ese sentido, tildó la notificación de “muy bizarra y muy cruel”.